РИАМО(БАЛАШИХА) - 30 окт. Движение по эстакаде в микрорайоне Салтыковка планируют запустить уже в ноябре текущего года, путепровод вошел в число объектов, которые реализуются в рамках нацпроектов и находится на контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил «РИАМО в Балашихе» член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Депутат осмотрел ход строительства путепровода через железную дорогу на 5 километре автодороги Балашиха-Салтыковка (Разинское шоссе) в микрорайоне Салтыковка и пообщался с подрядчиками.

«Это важный инфраструктурный объект для жителей Балашихи, который позволит увеличить пропускную способность городских дорог, связать Носовихинское и Горьковское шоссе, исключив небезопасный железнодорожный переезд. В ноябре этого года будет запущено движение, а в следующем строители завершат благоустройство территории вокруг эстакады», - сказал Ефимов.

Генеральный директор ООО «Дорожно-мостовое управление» Алексей Чукин рассказал, что на объекте в настоящее время идет монтаж шумозащитных экранов, водоотводных лотков и столбов освещения. В конце недели будет завершено асфальтирование всего полотна. Из работ остается монтаж декоративной подсветки и установка светофорных объектов. Открыть движение по эстакаде планируется уже в ноябре этого года.

По оценкам специалистов, путепровод рассчитан на проезд 30 тысяч автомобилей в сутки.