РИАМО (ДОМОДЕДОВО)- 30 окт. В связи с проведением плановых работ 1 ноября с 9:00 до 17:00 на нескольких улицах в микрорайоне Востряково ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ на по подключению щитов учета ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Востряково на улицах 2-я Овражная, 2-я Речная, 2-й Школьный проезд, Дубовая, Дубовый проезд, Клубная, Молодежная, Овражная, Речная», - говорится в сообщении.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения и позволят избежать случаев аварийного отключения в будущем.

Для уточнения информации жители могут обратиться на сайт ПАО «МОЭСК» в раздел «Плановые отключения» или позвонить по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 700-40-70.