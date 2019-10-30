РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В микрорайоне Кузнечики и на подъезде к нему в среду вечером образовалась пробка длиной более 2,5 километров из-за аварии на Южном обходе в районе деревни Северово, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В микрорайоне Кузнечики на Южном обходе около пяти часов вечера столкнулись четыре легковых машины, в том числе фура, которая перекрыла проезд. Образовалась пробка. Пострадавших нет», - сказал свидетель.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на участке длиною 2,5 километра.