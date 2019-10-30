РИАМО – 30 окт. Tele2 подводит первые итоги работы уникальной для российского телекома платформы – «Биржи Tele2», в первый месяц ею воспользовались 2,5 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Благодаря новой платформе абоненты оператора получили полную свободу обращения с пакетами своего тарифного плана: теперь они могут продавать и покупать их на «Бирже Tele2». За первый месяц работы площадки количество выставленных лотов превысило миллион. Общий объем размещенного на «Бирже Tele2» интернет-трафика составил свыше 1 Пб. Пользователи сервиса также выставили на продажу более 50 миллионов минут и 400 тысяч SMS», — говорится в сообщении.

На «Бирже Tele2» клиенты могут размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифных планов «Премиум», «Везде онлайн», а покупка – абонентам всех пакетных тарифов. Вырученные на бирже средства поступают на счет телефона абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи.

«Первые результаты запуска платформы подтверждают, что «Биржа Tele2» – еще один уникальный продукт, который давно ждали клиенты. Теперь на онлайн-площадке каждый пользователь получит то, что ему нужно: пакет услуг или средства на счет. Мы предлагаем революционный для рынка продукт», — прокомментировал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.