РИАМО - 30 окт. В целях улучшения функционирования второго магистрального водопровода Восточной системы водоснабжения (врезка на Старую Купавну) в Богородском городском округе Московской области в настоящее время заканчиваются работы по прокладке второй нитки магистрального водовода, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья

«Заказчиком строительно-монтажных работ является государственное унитарное предприятие Московской области «Коммунальные системы Московской области». В рамках реализации мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением правительства, выполняется прокладка водовода из полиэтиленовых труб диаметром 700 миллиметров – длиной 8,041 километра», — говорится в сообщении.

Ввод водовода в эксплуатацию позволит улучшить качество и надежность водоснабжения для населения численностью до 100 тысяч человек. Вода из Восточной системы водоснабжения, добываемая из артезианских источников, расположенных на границе Московской и Владимирской областей, исключительно чистая и отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.