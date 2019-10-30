РИАМО - 30 окт. Накануне Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, в Подмосковье проверят общественные пространства – парки, площади, скверы, пешеходные улицы и зоны массового отдыха горожан – на соблюдение правил чистоты, порядка и благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Традиционные рейды чистоты инспекторы ведомства проведут вместе со своими добровольными помощниками – внештатниками, представителями общественных организаций и объединений. Особое внимание будет уделено паркам культуры и отдыха, где состоятся массовые мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Будет усилен дневной дозор в городских округах Воскресенск, Дмитровский, Красногорск, Кашира, Королев, Павловский Посад, Чехов, Талдомский, Солнечногорск, Сергиево-Посадский, Серпухов, Щелково, Балашиха, Домодедово, Богородский и Дубна.

Четвертого ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.