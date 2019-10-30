РИАМО - 30 окт. В поселке Горки-10 Одинцовского округа построят новый Дом культуры, ввести его в эксплуатацию планируют в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Выдано разрешение на строительство Дома культуры. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проект предполагает возведение здания переменной этажности, разделенного на функциональные блоки – спортивный, концертный и творческий. В нем появятся спортивный зал с трибунами, тренажерным залом и сопутствующими помещениями, просторный кинозал, библиотека, кафе, мастерские и лаборатории для кружков и секций для жителей разного возраста и другие необходимые комнаты. Общая площадь здания составит порядка 6 тысяч квадратных метров.

На прилегающей территории будут оборудованы прогулочные зоны и места для отдыха. Предусмотрены работы по благоустройству и озеленению.

Дом культуры построят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».