РИАМО - 30 окт. Министерство экологии и природопользования Подмосковья потребовало убрать незаконную свалку возле реки Шерны в Богородском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

На свалку в прибрежной полосе реки пожаловались жители деревни Караваево. После этого был проведен рейд.

«Информация, полученная от сельчан, подтвердилась. Инспекторы эконадзора выявили навалы строительных и коммунальных отходов не только по берегам Шерны, но и в русле. Береговая зона вдоль обводного канала застроена хозяйственно-бытовыми постройками и огородами, что может привести к засорению реки, проход к воде местами затруднен или блокирован», — говорится в сообщении.

Минэкологии потребовало от администрации округа до конца ноября очистить от мусора обводной канал и усилить муниципальный земельный контроль, чтобы не допускать сброса отходов.

Это не первый случай нарушения природоохранного законодательства в деревне округа. Ранее инспекторы эконадзора оштрафовали на 325 тысяч рублей ОАО «Караваево» за ограничение доступа к Шерне и пользование водным объектом без разрешения.