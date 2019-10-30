РИАМО - 30 окт. На трассе М-9 «Балтия» в Московской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовой фуры, в результате происшествия погибли пять человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 17:40 на трассе М-9 «Балтия» произошло столкновение легкового автомобиля KIA и фуры. Погибли пять человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются все причины произошедшего.

ДТП случилось в районе деревни Городково. С последствиями ДТП разбираются 24 человека.