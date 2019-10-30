РИАМО - 30 окт. Авария произошла на 159 километре трассы М-9 «Балтия» вечером в среду в городском округе Шаховская, с последствиями ДТП разбираются 24 спасателя, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Авария случилась в 17:51 в районе деревни Городково.

«Привлекаемые силы и средства: восемь единиц техники, 24 человека, в том числе от МЧС: одна единица техники, три человека», — говорится в сообщении.

Подробности происшествия выясняются.