РИАМО - 30 окт. Мосгорсуд в среду освободил из-под стражи в зале суда школьника Кирилла Кузьминкина, задержанного за сборку самодельного взрывного устройства, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Московский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продления срока содержания под стражей в отношении Кирилла Кузьминкина. Суд постановил отказать в удовлетворении заявленного следствием ходатайства, изменить меру пресечения на домашний арест до 30 января 2020 года и освободить из-под стражи в зале суда», – сказал собеседник агентства.

Кузьминкин был задержан 2 ноября 2018 года по подозрению в изготовлении взрывного устройства, а 6 ноября суд арестовал его. На московского подростка вышли в ходе расследования дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, который произошел 31 октября 2018 года.

Следствие не нашло подтверждение тому, что подросток действовал в составе организованной группы, к которой мог быть причастен студент Архангельского политехникума Михаил Жлобицкий.

Юноша устроил самоподрыв в здании управления ФСБ России по Архангельской области. При взрыве он погиб, а трое сотрудников ФСБ России пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) и часть 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).