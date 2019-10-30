РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Участок дороги, не предназначенный для проезда транспорта, в деревне Анино подмосковного Красногорска перекроют бетонными блоками по просьбе местных жителей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В среду, 30 октября, состоялась встреча жителей деревни Анино с заместителем главы администрации по развитию территорий Анатолием Миначенковым, а также представителями отдела административно-технического надзора администрации горокруга, ПАО «Водоканал», МБУ «КГС», АО «Мособлэнерго» и депутатского корпуса. Жители неоднократно жаловались на нарушение автомобилистами правил дорожного движения внутри жилой застройки и на перепады напряжения в электросетях.

«По итогам встречи было принято решение установить бетонные блоки на участке дороги, не предназначенной для проезда автомобильного транспорта», - говорится в сообщении.

Жители Анино также просили присоединить их дома к городской центральной канализационной системе. Вопросы по присоединению к канализации и регулировке напряжения в сети взяты на контроль ПАО «Водоканал» и «Мособлэнерго» соответственно.