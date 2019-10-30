РИАМО - 30 окт. В ноябре в Одинцовском городском округе объединят четыре больницы, благодаря этому их работа оптимизируется, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Слияние четырех крупнейших медицинских учреждения Одинцовского городского округа произойдет 8 ноября. В единую структуру объединятся Одинцовская ЦРБ, Районная больница №2 в Перхушкове, Районная больница №3 в Кубинке и Звенигородская ЦГБ. Вместе они образуют единую Одинцовскую областную больницу.

«Сгруппировав крупнейшие учреждения здравоохранения округа под единым руководством, мы сможем оптимизировать маршрутизацию пациентов с учетом специфики имеющихся заболеваний. Одновременно будет достигнута преемственность между амбулаторно-поликлиническим звеном и стационарной службой округа», — отметил глава горокруга Андрей Иванов.

В результате все жители Одинцовского городского округа смогут получать амбулаторную и стационарную медицинскую помощь в едином медицинском учреждении. Иванов обратил особое внимание на то, что при объединении ни одно из присоединяемых медицинских учреждений не будет закрыто.