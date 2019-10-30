РИАМО - 30 окт. Государственная инспекция труда в Московской области пояснила жителям региона юридические нюансы проведения предварительных и периодических медицинских осмотров на работе.

Как отмечается в материале ведомства, медосмотры позволяют установить, пригоден ли человек к конкретной работе, имеет ли он профессиональные заболевания или любые другие болезни, которые могут усугубиться на фоне труда.

«Стоит обратить особое внимание на то, что все виды медосмотров, проводимых по направлению организации, подлежат полной оплате из средств работодателя. Это в полной мере относится и к предварительным медицинским осмотрам — даже несмотря на тот факт, что на момент его проведения специалист пока не является сотрудником компании», - подчеркивается в сообщении.

Время, потраченное работником на посещение поликлиники или больницы в рамках обязательного медицинского осмотра, оплачивается по среднему заработку (статья 185 ТК РФ) за исключением случаев, когда медосмотр приходится на выходные - при таких обстоятельствах оплата, в соответствии с трудовым законодательством, должна быть как минимум двойной.

Порядок, сроки и перечень работников, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам, установлены приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года №302н.

Госинспекция труда поясняет, что процедура предварительного медицинского осмотра имеет специфику. С одной стороны, работодателю необходимо получить максимально полную картину состояния здоровья потенциального сотрудника, поэтому медосмотр необходимо проводить тщательно. С другой стороны, в ходе предварительного медицинского осмотра нет возможности отследить индивидуальные реакции и особенности организма в динамике.

Работникам кадровых служб следует учитывать специфику оформления предварительного медосмотра.

«В частности, в его рамках необходимо составить полный перечень поступающих на работу лиц, которые в связи со спецификой трудовой деятельности обязаны проходить предварительный медосмотр; зафиксировать факт направления работника на медосмотр в соответствующем журнале; издать приказ о направлении сотрудника на медицинский осмотр», - отмечается в материале.

Проведение предварительного медосмотра является обязательным для тех категорий работников, трудовая деятельность которых требует крепкого здоровья. Это касается тяжелых видов работ (в том числе работы вахтовым методом и работы на Крайнем Севере), а также деятельности во вредных или опасных условиях, в том числе под землей.

Кроме того, предварительный медосмотр необходим перед трудоустройством в сферах общепита, торговли, производства продуктов питания, профессионального спорта, лечебно-профилактической сфере, а также если человек намерен работать с детьми, водопроводными конструкциями или управлять транспортом. Помимо этого, предписания по проведению обязательного медосмотра при приеме на работу устанавливаются также в зависимости от возраста сотрудника.

Периодические медицинские осмотры позволяют осуществлять пролонгированный контроль за состоянием здоровья сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями, или в видах деятельности, которые могут оказать негативное влияние на самочувствие и работоспособность трудящихся.

Частота проведения периодических медосмотров зависит от характера и условий трудовой деятельности и, как правило, определяется законодательно. В зависимости от различных факторов нормативная частота таких процедур может составлять один раз в год или два года.

«При этом для молодых сотрудников, чей возраст еще не достиг 18 лет, устанавливается специальный режим регулярного проведения периодических медосмотров. Кроме того, медицинская организация по итогам проведения осмотров может указать на необходимость внеочередных обследований», - добавляется в сообщении.

Одной из основных обязанностей работодателя в сфере охраны труда является организация как обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, так и обязательных психиатрических освидетельствований работников (статья 212 ТК РФ).

Обязательное психиатрическое освидетельствование должны проходить работники, деятельность которых связана с источниками повышенной опасности (имеется влияние вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работники, которые трудятся в условиях повышенной опасности.

На практике очень часто проведение обязательных психиатрических освидетельствований путают с осмотром врача-психиатра в рамках периодического медицинского осмотра. Однако это два самостоятельных вида обследования, проведение которых регламентируется разными документами. Основанием для проведения медосмотров является приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года №302н, а для обязательных психиатрических освидетельствований - постановление правительства РФ от 23 сентября 2002 года №695.

Психиатрическое освидетельствование и предварительные медицинские осмотры проводятся разными врачебными комиссиями. По результатам этих процедур работник получает два разных заключения.

Осмотр врача-психиатра в рамках периодического медицинского осмотра не отменяет обязанности работодателя организовать обязательное психиатрическое освидетельствование. Работник должен проходить обязательное психиатрическое освидетельствование, если в его работе присутствуют вредные факторы или виды работ, указанные в перечне постановления правительства РФ №377.

«Как показывает практика, работодатель в основном руководствуется приказом Минздравсоцразвития России при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров своих работников и зачастую «забывает» о существовании постановления правительства РФ №695, в котором говорится об обязательности психиатрического освидетельствования работника, которое проводится не реже одного раза в пять лет», - подчеркивается в материале.

Целью обязательного психиатрического освидетельствования работника является установление его пригодности по состоянию психического здоровья к профессиональной деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности.

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных медосмотров, в том числе в начале рабочего дня (смены), а также без обязательных психиатрических освидетельствований влечет за собой наложение административного штрафа. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 15 до 25 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 15 до 25 тысяч рублей; для юридических лиц - от 110 до 130 тысяч рублей.