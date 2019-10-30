РИАМО - 30 окт. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» организовал экскурсию на комплекс по переработке отходов «Прогресс» в Рошале для сотрудников Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Инженеры и ученые ЦАГИ являются сторонниками раздельного сбора отходов. Инициатива зародилась на площадке международного авиационно-космического салона МАКС в августе, которая впервые в этом году была оборудована системой раздельного сбора отходов (РСО). Тогда сотрудники ЦАГИ и попросили провести такую экскурсию.

«КПО «Прогресс» – это один из современных комплексов по работе с отходами в Московской области. Представители ЦАГИ собственными глазами увидели, как проводится сортировка отходов, поступивших с территории Воскресенского кластера», — говорится в сообщении.

Экскурсию для группы провел начальник производства КПО Дмитрий Капранов. Он рассказал, что на сегодняшний день мощность современного комплекса «Прогресс» составляет 150 тысяч тонн в год, а в сутки предприятие обрабатывает около 450 тонн отходов. Сейчас здесь ведется монтаж второй линии сортировки, после ее запуска мощность комплекса увеличится почти в два раза.

Участники посмотрели все этапы сортировки и познакомились с работой оборудования комплекса, в арсенале которого как установки иностранного производства, так и отечественные разработки. Комплекс оборудован так называемой въездной группой - рамкой радиационного и весового контроля. Кроме того, на выезде с территории КПО машины проходят мойку колес.

На предприятии сортируют все основные фракции вторсырья – бумагу, картон, металл, стекло и пластик. Уже сейчас отбирают около 16 фракций вторсырья.

На базе комплекса работает участок компостирования. Сегодня он состоит из 16 бетонных ванн объемом около 300 кубов каждая, куда после сортировки попадает вся органика. В специально созданных анаэробных условиях под воздействием кислорода и контролем датчиков происходит процесс разложения субстрата, который длится около 40 дней. На завершающем этапе полученный материал просеивают. Попавшие вкрапления идут на вторичную переработку, а получившийся грунт технического назначения можно использовать для ландшафтных работ, в том числе для пересыпки карьеров, рекультивации полигонов.

В будущем регоператор планирует увеличить количество подобных экскурсий.