РИАМО - 30 окт. Пробки осложнили движение на дорогах в Москве в четверг вечером, загруженность движения оценивается в восемь баллов из десяти, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Серьезно загружены участки МКАД на северо-западе, востоке и юго-востоке. Также в пробках стоит Третье транспортное кольцо. Садовое кольцо оказалось практически парализовано. В центре Москвы загружено движение по многим улицам.

Также заторы есть на Алтуфьевском, Ленинградском, Варшавскоми Дмитровском шоссе, а также на проспекте Вернадского и Андропова, Люблинской и Профсоюзной улицах, Ломоносовском проспекте.

По прогнозу сервиса, в 20:00 ситуация улучшится до шести баллов. При этом свободными дороги станут после 22:00.