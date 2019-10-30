РИАМО – 30 окт. Средний размер пенсии для достойной старости, по мнению россиян, это 40 тысяч рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным портала по трудоустройству Superjob, в среднем запросы мужчин превышают запросы женщин — 42,1 и 37,5 тысячи рублей соответственно.

«Молодые люди до 24 лет полагают, что для достойной жизни на пенсии вполне хватит 32,6 тысячи рублей, а гражданам страны старше 45 лет необходимо 43 тысячи рублей», — отмечается в сообщении.

Россияне с зарплатой больше 80 тысяч рублей хотят получать пенсию в размере в среднем 44,3 тысячи рублей. Россияне с зарплатой до 30 тысяч – 33 тысячи рублей.

В опросе приняли участи 1,6 тысячи человек.