РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В Подольске сельхозпредприятие ООО «Агрофирма Федюково» ввело в оборот 130 гектаров неиспользуемых земель в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В рамках муниципальной программы Подольска «Развитие сельского хозяйства Подольска» на 2017-2021 годы был установлен целевой показатель «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями». В 2019 году планировалось ввести в оборот 80 гектаров.

«В рамках повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий ООО «Агрофирма Федюково» введено в сельскохозяйственный оборот 130 гектаров неиспользуемых земель вблизи деревни Яковлево, которые были вспаханы и засеяны многолетней травой тимофеевкой. Данный факт подтвержден результатами рейдового осмотра земельного участка в 2019 году», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что для предоставления земельных участков сельхозтоваропроизводителям комитетом имущественных и земельных отношений администрации округа проводится работа по постановке на государственный кадастровый учет земель сельскохозяйственного назначения по перечню, направленному министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области (64 контура), в результате чего был выявлен контур площадью 3,82 гектара и осуществлена постановка на кадастровый учет.

Также в проработке находится вопрос постановки на кадастровый учет земельного участка общей площадью 5,5 гектаров, расположенного в деревне Булатово.