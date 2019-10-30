РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 окт. В подмосковной Балашихе возложили цветы к камню жертвам политических репрессий в рамках Дня памяти и почтили погибших минутой молчания, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

День памяти жертв политических репрессий был установлен 18 октября 1991 года и отмечается ежегодно 30 октября. В рамках Дня памяти в Балашихе в среду состоялся митинг у памятного камня жертвам политических репрессий.

«День памяти жертв политических репрессий в России это напоминание нам о трагических страницах в истории нашей страны. Трудно передать словами глубину трагедии, которую довелось пережить нескольким поколениям наших соотечественников. Репрессии охватили все регионы, слои общества. И нам нельзя забывать печальные уроки истории. Важно, чтобы память о национальной трагедии научились помнить другие поколения. Ведь поколение не чтившее свое прошлое, не имеет будущего»,- сказала начальник территориального отдела по центральной Балашихе Татьяна Сидоренко.

В митинге принимали участие члены балашихинского городского общества жертв политических репрессий, ветераны, представители администрации и другие. Большинство из пострадавших от репрессий были дети, те, которым предстояло вырасти с незаживающей раной в сердце и в трудный для Родины час встать и защитить ее ценой своей жизни.

«Надеемся, что никогда больше не повториться такой трагедии в истории России, поэтому я желаю, чтобы всегда царил мир и покой», - отметил председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

В ходе мероприятия перед собравшимися выступила член балашихинского общества жертв политических репрессий 86-летняя Виктория Сагитова, которая прочитали стихи памяти своего отца.

В завершение митинга все участники почтили безвинно погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному камню жертв политических репрессий.

Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 1954 году. За время действия закона «О реабилитации жертв политических репрессий» было пересмотрено 636 302 уголовных дела в отношении 901 127 человек, из которых 637 614 были реабилитированы. В Балашихе ежегодно 30 октября проходят памятные мероприятия в рамках Дня памяти.