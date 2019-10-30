РИАМО - 30 окт. Информация о массовом отравлении учащихся школы № 1357 не соответствует действительности, сообщил РИАМО в среду представитель столичного департамента образования и науки.

«30 октября родители девяти воспитанников дошкольной группы школы № 1357 сообщили о признаках недомогания, которые появились у их детей дома. При этом за медицинской помощью обратились родители четырех детей. Администрация школы оперативно связалась со специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве и представителями столичного департамента здравоохранения. Сейчас медики устанавливают причины, которые повлияли на самочувствие ребят», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока подозрений на наличие серьезной инфекции нет. Дети находятся дома, госпитализация им не понадобилась.

Департамент образования и науки города Москвы держит ситуацию на контроле и обязательно выяснит, что могло привести к недомоганию детей.