РИАМО – 30 окт. Законопроект «Справедливой России» о пропаганде наркотиков в Сети внесен в Госдуму без соблюдения всех необходимых требований, поэтому его вернут автором, сообщает РИА Новости.

Депутаты «Справедливой России» в среду внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. За нарушения предлагается наказывать лишением свободы на срок до пяти лет, за действия с использованием СМИ – до семи лет. Однако в пакете документов нет отзывов Кабмина и Верховного суда.

«Они (законопроект фактически) не внесли, потому что нет отзывов. Законопроект считается невнесенным. Второе - они внесли (поправки в УК) вместе с КоАПом (одним законопроектом), это тоже запрещено», – сказал председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он добавил, что внесение законопроекта – это пиар-ход, и что авторы знают правила внесения. Также Крашенинников считает, что меры, предложенные эсерами, преждевременны.