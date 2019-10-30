РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Университет «Синергия» отрицает сотрудничество с компанией и опровергает информацию о проведении научных исследований в сфере дерматоглифических тестирований в гимназии №2 подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы университета.

Ранее «Коммерсант» написал, что сотрудники негосударственного университета «Синергия» собирают отпечатки пальцев детей в гимназии №2 для своих исследований без разрешения их родителей.

«Университет «Синергия» не сотрудничает с компанией Genetic-test и не занимается определением наклонностей обучающихся по линиям пальца. Мы согласны с позицией комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований по вопросу научного обоснования дерматоглифического тестирования», - заявил ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Мнение о том, что у одного из тестируемых небывалые ораторские способности и ему больше всего подходит должность президента страны, является частным мнением отдельно взятого хироманта и научно не обосновано, заключил Васильев.