РИАМО - 30 окт. В атриуме Библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино в Москве состоялась церемония открытия памятника азербайджанскому поэту и средневековому мыслителю Имадеддину Насими, передает корреспондент РИАМО.

На торжественном открытии присутствовали вице-президент Фонда Гейдара Алиева и руководитель российского представительства Лейла Алиева, чрезвычайный и полномочный посол Республики Азербайджан в России Полад Бюльбюль-оглы и заместитель министра культуры РФ Павел Степанов.

«Сегодня в центре российской столицы открывается памятник выдающемуся азербайджанскому поэту, философу Имадеддину Насими. Также в этом году отмечают его 650-летие, а 2019 год объявлен Годом Насими. Его творчество актуально сегодня и во все времена, потому что оно приносит свет, любовь, доброту и тепло», – сказала Алиева.

Автором бюста является скульптор Айдын Зейналов. Он отметил, что на самом деле никто точно не знает, как именно выглядел великий поэт. Тем не менее, судить о качестве собственной работы он не может – это право остается за зрителями.

Это не первая работа среди собрания скульптур библиотеки, посвященная азербайджанским деятелям культуры. Среди прочих памятников во внутреннем дворе библиотеки представлен монумент, посвященный писателю Мирзе Фатали Ахундову.

Насими – поэт и мистик XIV-XV веков, писавший на азербайджанском, а также персидском и арабском языках. Он сыграл значительную роль в развитии азербайджанской поэзии. Его сочинения получили широкую известность на Ближнем Востоке и в Средней Азии.