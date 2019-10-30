РИАМО - 30 окт. В Клину активно борются с распространением борщевика Сосновского, за прошедшие две недели 23 правообладателей земель оштрафовали на 3,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Во всех городских округах идет активная проверка земли, на которой выявлен опасный сорняк, чтобы пробудить собственников и арендаторов к уничтожению растения. <…> Земельные контролеры городского округа Клин являются лидерами в данной работе», - говорится в сообщении.

Так, за две прошедшие недели было проверено 175,8 гектара земель сельскохозяйственного назначения. К административной ответственности за непроведение мер по удалению борщевика привлекли 13 физических и 10 юридических лиц. Сумма наложенных штрафов превысила 3,6 миллиона рублей.

Всего с начала года в Клину выявлено порядка 3,1 тысячи гектаров земель, пораженных борщевиком. Назначено 22,5 миллионов рублей штрафов.