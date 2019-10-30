РИАМО - 30 окт. Центр помощи «Насилию.нет» выпустил костюмы абьюзеров на Хэллоуин, образы повторяют повседневный гардероб домашних насильников и тиранов, говорится в сообщении пресс-службы креативной PR-студии Rodnya.

«На Садовом кольце открылся поп-ап магазин костюмов на Хэллоуин Monstory. В пространстве расположили несколько манекенов, одетых в образы настоящих монстров – домашних агрессоров. Их невозможно выделить среди прохожих, а иногда, до определенного момента, и в собственной семье – они носят обычную одежду, но скрывают весьма пугающие истории», – говорится в сообщении.

На каждом костюме висит табличка, где рассказывается история одной из жертв домашнего насилия. Костюмы не продаются – коллекция разработана в информационных целях. Вместо этого посетители могут получить мерч от фонда «Насилию.нет», совершив нефиксированный благотворительный взнос в магазине.

© пресс-служба креативной PR-студии Rodnya © пресс-служба креативной PR-студии Rodnya © пресс-служба креативной PR-студии Rodnya © пресс-служба креативной PR-студии Rodnya 1 из 4

Выставка работает с 30 октября по 1 ноября с 14:00 до 22:00.

Согласно итогам опросов Росстата, в 2016 году от домашнего насилия пострадали 16 миллионов женщин. А по данным Всемирной организации здравоохранения за 2017 год, 35% женщин подвергаются домашнему или сексуальному насилию во всем мире.