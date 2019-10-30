РИАМО - 30 окт. Центр помощи «Насилию.нет» выпустил костюмы абьюзеров на Хэллоуин, образы повторяют повседневный гардероб домашних насильников и тиранов, говорится в сообщении пресс-службы креативной PR-студии Rodnya.
«На Садовом кольце открылся поп-ап магазин костюмов на Хэллоуин Monstory. В пространстве расположили несколько манекенов, одетых в образы настоящих монстров – домашних агрессоров. Их невозможно выделить среди прохожих, а иногда, до определенного момента, и в собственной семье – они носят обычную одежду, но скрывают весьма пугающие истории», – говорится в сообщении.
На каждом костюме висит табличка, где рассказывается история одной из жертв домашнего насилия. Костюмы не продаются – коллекция разработана в информационных целях. Вместо этого посетители могут получить мерч от фонда «Насилию.нет», совершив нефиксированный благотворительный взнос в магазине.
Выставка работает с 30 октября по 1 ноября с 14:00 до 22:00.
Согласно итогам опросов Росстата, в 2016 году от домашнего насилия пострадали 16 миллионов женщин. А по данным Всемирной организации здравоохранения за 2017 год, 35% женщин подвергаются домашнему или сексуальному насилию во всем мире.
Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов
10 вопросов | Пройден 118 раз
Пройди тест РИАМО к Хеллоуину и выясни, какая роль досталась бы тебе в ужастике.
Сначала надо остановить кровь и обработать рану. Потом собрать все осколки, чтобы никто не порезался
От вида крови я падаю в обморок
С восторгом посмотрю на руку и спокойно закурю сигарету, как герой Ди Каприо в фильме «Джанго освобожденный»
«Неудачник»
Ты — тот самый несчастный и невинный, кто обычно в фильме ужасов погибает первым, когда еще «ничего не предвещало», и с которого все начинается. Ты слишком доверчив и обычно поворачиваешься спиной, когда этого не стоит делать.
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