РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Люберецкий техникум имени Гагарина вошел в число 100 лучших средних специальных учебных заведений России, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«С 25 по 28 октября проходил Петербургский международный форум профессионального образования. В рамках конференции состоялось торжественное награждение участников профессиональных конкурсов Международной академии качества и маркетинга. Люберецкий техникум имени Юрия Алексеевича Гагарина вошел в число 100 лучших ссузов России и завоевал золотую медаль качества»,- сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что среди критериев, по которым оценивали работу учреждений профобразования, значится качество профессиональной подготовки студентов, их трудоустройство, сотрудничество с социальными партнерами.

«Директор техникума Ольга Клубничкина тоже получила награду. Она удостоена почетного звания «Лучший директор - 2019». Поздравляем с заслуженной наградой!» - отметил глава Люберец.