РИАМО - 30 окт. На Ленинградском вокзале в Москве полицейские задержали жителя Химок 1980 года рождения в состоянии опьянения, его доставили в дежурную часть линейного подразделения, где при досмотре обнаружили наркотики, сообщается на сайте управления на траспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«При проведении личного досмотра в присутствии понятых в одной из перчаток гражданина был обнаружен и изъят полимерный пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Исследование, проведенное ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО, установило, что содержимое свертка является наркотическим средством – N-метилэфедроном массой почти 1,7 грамма», - отмечается в материале.

В итоге в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотического вещества в крупном размере). Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.