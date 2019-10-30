РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Директор гимназии №2 подмосковного Красногорска обратилась в полицию после того, как сотрудники университета «Синергия» сняли отпечатки пальцев у школьников, в самом образовательном учреждении проводят служебную проверку, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Ранее «Коммерсант» написал, что сотрудники негосударственного университета «Синергия» собирают отпечатки пальцев детей в гимназии №2 для своих исследований без разрешения их родителей.

«В настоящее время по факту инцидента в МБОУ гимназия №2 проводится служебная проверка. Директором гимназии сделан запрос в полицию с просьбой проверить законность действий сотрудников университета «Синергия». Проанализировав сложившуюся ситуацию и в связи с обращениями родителей, администрация МБОУ гимназия №2 приняла решение в дальнейшем не проводить данных мероприятий», - говорится в сообщении.

Сотрудничество МБОУ гимназия №2 Красногорска с негосударственным образовательным частным учреждением высшего образования «Московский финансово - промышленный университет «Синергия» осуществлялось на основании договора, в котором не прописывалось проведение профориентационных занятий среди школьников с помощью программы Genetic-test.

«Возможность проведения специфических процедур, включающих манипуляции с отпечатками пальцев, с педагогами и руководством гимназии заранее не обговаривалась и не обсуждалась. О применении программы Genetic-test стало известно в момент проведения занятия, после чего ноутбук оператора был проверен на наличие в нем сохраненных данных: номера мобильных телефонов и персональной почты не были сохранены», - добавляется в сообщении.

Кроме того, сообщается, что данный случай в городском округе Красногорск – единичный, никакие другие образовательные учреждения муниципалитета договоров с МФПУ «Синергия» не заключали.

Получить оперативный комментарий от директора гимназии №2 Ирины Штейнберг не удалось.