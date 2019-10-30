РИАМО - 30 окт. Сотрудники Домодедовской таможни при досмотре ручной клади пассажира обнаружили у него незадекларированные наручные часы швейцарского бреда Breguet, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

Гражданин России, прибывший рейсом Дубай-Москва, проследовал через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию.

«В своем объяснении пассажир заявил, что стоимость часов составляет 9 тысяч долларов США», - говорится в сообщении.

Было принято решение о проведении таможенной экспертизы, по результатам которой было установлено, что корпус и застежка наручных часов на каучуковом ремешке торговой марки Breguet коллекции La marine выполнены из золота 750 пробы. Таможенная стоимость товара составила более 1,8 миллиона рублей.

За такое преступление максимальное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Беспошлинно можно ввозить товары для личного пользования стоимостью до 10 тысяч евро, в случае превышения этой суммы необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину.