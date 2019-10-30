РИАМО - 30 окт. 2 и 3 ноября в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» отметят Хеллоуин, праздничные мероприятия будут проходить с 12:00 до 18:00 в тропическом фуд-корте «Садовый Буфет», говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Готовим пиццу на черном тесте с пауками и ужасающие пряники, мастерим тематические поделки из прессованных цветов, создаем композиции в тыкве, рассказываем жутко интересные истории, учим тематические слова и играем на английском», - отмечается в материале.

В праздничное меню также войдут черные бургеры, тыквенные пироги, сливочно-тыквенная настойка, мороженое с тыквой и корицей и многое другое.

Также 2 ноября в 12:00 в Субтропической оранжерее дадут старт фестивалю кукольных театров. Мероприятие откроется спектаклем «Приключения Алисы в Стране чудес».

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