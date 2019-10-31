Долгие выходные ждут жителей Московского региона. В предстоящий уикенд можно попасть в кино на нового «Терминатора», отметить Хэллоуин или посетить Ночь искусств, сходить на день рождения Останкинской телебашни, прогуляться по площадкам «Московских сезонов», посвященных Дню народного единства, или взять кошечку или собачку на выставке-пристройстве бездомных животных.

ПЯТНИЦА, 1 ноября

«Терминатор: Темные судьбы»

Продолжение самой нашумевшей второй части «Терминатора» 31 октября выходит в российский прокат. Это шестой по счету фильм из франшизы «Терминатор». По сюжету – действие фильма разворачивается в 2022 году, а главная героиня Сара Коннор превратилась в охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Вместе с ней в бой вступает и загадочная девушка Грейс.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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СУББОТА, 2 ноября

День рождения группы «Моя Мишель»

Концерт группы «Моя Мишель», посвященный 10-летию коллектива, 2 ноября пройдет в «Известия Hall». Солистка группы Таня Ткачук обещает устроить большой электрический концерт и зарядить своих поклонников энергией, которой хватит до конца зимы. На дне рождения группы прозвучат хиты про «Дуру», «Химию» и «Настю».

Где: Москва, «Известия Hall»

Цена: бесплатно

День народного единства

© пресс-служба фестиваля «Московские сезоны»

Фестиваль от «Московских сезонов», посвященный Дню народного единства, со 2 по 4 ноября пройдет в Москве. В программе – кулинарные и ремесленные мастер-классы, интерактивные программы, концерты, экскурсии, квесты и многое другое. На 30 городских площадках можно будет освоить старинные ремесла и игры, покататься на каруселях и посмотреть спектакли по мотивам любимых сказок. На Манежной площади покажут иммерсивный спектакль. По замыслу, три главных героя – купец и его сыновья Иван и Ярослав, а также гости праздника, отправляются в долгий и увлекательный путь. Они посетят восемь федеральных округов нашей страны: Северо-Кавказский, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Северо-Западный и Центральный. На площади Революции пройдут шоу от фолк-коллективов, артистов-лауреатов вокальных конкурсов и выступление команды КВН «Будем дружить семьями». Здесь же будет работать кулинарная школа, где повара расскажут о приготовлении вареников с вишней по рецепту из Тюменской области, покажут, как варить «старомосковскую солянку» и готовить сибирский сбитень.

На Профсоюзной, 41 посетителей научать готовить липецкий штрудель, алтайскую похлебку кочо, а на улице Школьной все желающие смогут испечь осетинские пироги с картошкой и сыром, пироги с мясом и овсяной крупой. В «Зарядье» устроят тематическую фотозону, в Парке Горького можно будет прогуляться с экскурсией от проекта «Прогулки с историей», а в «Сокольниках» попасть на концерт, викторины и конкурсы.

Где: Москва, Манежная площадь, площадь Революции, Ореховый бульвар, парк «Сокольники», Парк Горького и пр.

Цена: бесплатно

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Friendly Halloween #13

© страница Friendly Halloween #13 в соцсети "Facebook"

Отпраздновать самый дикий Хэллоуин можно 2 ноября в клубе «16 тонн». Френдли-формат предполагает минимум пафоса и максимум креатива в придумывании костюма. Friendly Halloween впервые прошел еще 12 лет назад как вечеринка одной большой дружеской компании. Участники той тусовки решили, что им скучно наряжаться в вампиров и ведьм, и стали состязаться, кто кого переплюнет и придет в самом дурацком костюме. Кроме хэллоуинских костюмов атмосферности мероприятию добавят коктейли «Джокер», «Пеннивайз», «Хилл» и пр. Развлекать гостей будут диджеи Chemodanov, Zhilin, Prosvirnin.

Где: Москва, клуб «16 тонн»

Цена: от 700 до 1500 рублей

«Депрессенье»

© страница Депрессенье в соцсети "Facebook"

Альтернатива Хэллоуину - вечеринка для любителей осенней хандры «Депрессенье» 2 ноября пройдет в Москве. Организаторы обещают, что она понравится тем, кого узнают во всех аптеках района, и улыбка которых вызывает недоумение у окружающих. Темой вечеринки будет пять стадий горя Кюблер-Гросс: отрицание, злость, торг, депрессия, принятие и будут играть селекторы. Если после встречи с вами психотерапевты заканчивают свою карьеру, то вам точно сюда.

Где: Москва, творческое пространство «Ровесник»

Цена: бесплатно

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ноября

Ночь искусств в МАММ

Ежегодная акция «Ночь искусств» 3 ноября пройдет в Мультимедиа Арт музее. В программе – видеоарт-дайджест Школы Родченко, пластический перфоманс «Перформанс жизни. Quarter past eight», перфоманс голландской художницы Хейди Зорстурц, диджей-сеты и коктейли от Red Bull.

Студенты Школы Родченко покажут девять непохожих друг на друга интервью – с Павлом Пепперштейном, Арсением Жиляевым, Дмитрием Гутовым, группировкой ЗИП, Львом Евзовичем (АЕС+Ф) и другими художниками. Голландская художница из Роттердама Хейди Зорстурц покажет перфоманс на стыке аудиовизуального перфоманса, видео и саундарта.

Где: Москва, Мультимедиа Арт Музей

Цена: бесплатно

Фестиваль «Тиндер для взрослых»

© пресс-служба организаторов фестиваля Young Old © пресс-служба организаторов фестиваля Young Old © пресс-служба организаторов фестиваля Young Old 1 из 3

Фестиваль Young Old, который называют «Тиндером» для взрослых», 3 и 4 ноября пройдет в Москве. Организаторы планируют на одной площадке совместить современное искусство, экстремальный спорт, лекции и дискуссии об эйджизме и стратегиях успеха старшего возраста. В рамках двухдневного марафона состоятся более 100 активностей для представителей старшего поколения: выступления общественных деятелей и трендсеттеров, дискуссии, лекции и мастер-классы на темы поиска себя и свободы выбора, самореализации и карьеры, здоровья, творчества, моды, технологий, а также современного искусства и культуры. Гости мероприятия смогут попробовать себя в роли видеоблогеров, предпринимателей, менторов, волонтеров, критиков современного искусства, дизайнеров и программистов.

Где: Москва, КЦ ЗИЛ

Цена: бесплатно, по предварительной регистрации

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День рождения Останкинской телебашни

© Сайт мэра Москвы

Выставка «Связь времен» 3 ноября откроется в преддверии 52-го дня рождения Останкинской телебашни. Выставка посвящена истории развития средств связи и информации - от флажковой азбуки до эпохи цифрового ТВ. Посетители смогут ознакомиться с экспозицией настоящих устройств связи различных эпох, принять участие в интерактивных мастер-классах, сделать необычные фото на память и поздравить телебашню с днем рождения, разместив фото в соцсетях с хештегом: #Останкинскаятелебашня, #БашняLife.

Где: Москва, Останкинская телебашня

Цена: по билету на телебашню

Выставка бездомных собак «Юна-Фест!»

Выставка-пристройство «Юна-Фест!» 3 ноября пройдет в Москве. На мероприятии своих хозяев будут ждать более 100 кошек и собак. Все питомцы привиты и прошли предварительное ветеринарное обследование. Также здесь ждут всех, кто хочет помочь приютским животным: можно принести с собой лекарства, игрушки, корм и различные аксессуары, которых всегда не хватает.

Для детей будет организована «Школа доброты», где пройдут уроки об ответственном отношении к питомцам и интересные мастер-классы.

На мероприятии можно получить консультацию экспертов – ветеринарный врач центра «Юна» и специалист по питанию PURINA ответят на вопросы, связанные с уходом за питомцами.

Где: Москва, ТЦ «Бутово Молл»

Цена: бесплатно

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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ноября

«ABBA-шоу»

Концерт благотворительного фонда «Бельканто» - «ABBA-шоу» 4 ноября пройдет в Москве. В концерте можно будет услышать самые известные композиции легендарного шведского коллектива в исполнении камерного оркестра: «Money, Money, Money», «Waterloo», «Dancing Queen», «Mamma Mia» и другие.

Где: Москва, особняк на Пушечной

Цена: от 1800 до 3000 рублей

Концерт «Импрессионисты. Вивальди. Моцарт. Бетховен»

Концерт «Импрессионисты. Вивальди. Времена года. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. К Элизе» от благотворительного фонда «Бельканто» 4 ноября пройдет в Москве. На концерте можно будет услышать знаменитые сочинения, которые считаются популярной классикой, в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Лука Гаделия (орган), Московского камерного оркестра и др.

Где: Москва, Кафедральный собор святых Петра и Павла

Цена: от 800 до 2500 рублей