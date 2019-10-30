РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 окт. Дети с ограниченными возможностями здоровья из комплексного центра социального обслуживания и реабилитации совместно с поваром ресторана IL Патио приготовили пиццу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В среду прошел кулинарный мастер-класс по приготовлению пиццы для детей с ограниченными возможностями из комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий». Мастер-класс был организован отделом потребительского рынка города Котельники совместно с рестораном IL Патио. Мастер-класс проводил шеф-повар Андрей», - говорится в сообщении.

В мастер-классе также принял участие заместитель главы администрации Котельников Виктор Семин.

«Подобные акции и мероприятия регулярно проводятся в городском округе, на которых собираются не только воспитанники , но и их родители, с радостью принимающие участие вместе со своими детьми», - завершается в сообщении.

Также действует акция для воспитанников КЦСОР «Люберецкий» - каждый желающий может попасть в руки барберов, которые делают стильные стрижки ребятам.