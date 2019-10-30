РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В школе микрорайона Климовск Подольска 11 будущих выпускников приняли участие в тренировочном экзамене по информатике по новой технологии проведения ЕГЭ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В школе №6 микрорайона Климовск Подольска в среду прошел тренировочный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме для обучающихся 11 классов.

«Участие в экзамене приняли 11 человек – учащиеся гимназии имени Подольских курсантов и школы № 6 с углубленным изучением отдельных предметов. Каждый школьник был обеспечен отдельным компьютером. Для проведения экзамена были специально подготовлены контрольные измерительные материалы нового образца, приспособленные к выполнению заданий с использованием программного обеспечения, языков программирования и сред разработки, изучаемых учениками в школе», - говорится в сообщении.

Тренировочный экзамен проводился для того, чтобы выпускники и сотрудники пунктов проведения экзаменов и региональных центров обработки информации смогли познакомиться с новыми технологиями проведения ЕГЭ. Причем тестирование проводилось по новой технологии, при которой отображение контрольных измерительных материалов (КИМ), ввод и сохранение ответов участников обеспечивается при помощи компьютера. Планируется, что с 2021 года новая модель экзамена будет введена в штатный режим.