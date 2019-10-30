РИАМО - 30 окт. Выпавший снег в Московском регионе пролежит около двух дней, к вечеру 1-го ноября он растает, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Свежевыпавший снег скорее всего продержится до вечера 1-го ноября. Там будут положительные температуры, а снега не так много. Он быстро растает», - сказала Позднякова.

Ранее синоптики сообщали, что за текущий день в Москве и Подмосковье выпадет около 1 миллиметра снега. Это составляет примерно 1,5% от месячной нормы.

При этом в ближайшие две ночи в Москве температура будет отрицательная, мороз в столице до минус 2-5 градусов, по области - минус 3-8 градусов.

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