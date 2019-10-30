РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 окт. В подмосковном Королеве отремонтируют более 70 лифтов в 2019 году, в первую очередь в программу капремонта включается оборудование, которое эксплуатируется свыше 25 лет, все комплектующие производятся на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«C 2014 года в наукограде было заменено 827 лифтов. В 2019 году будет отремонтированы и заменены 76 лифта в 20 домах. Прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности», - говорится в сообщении.

По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению работ работы осуществляет организация ООО «СтарТен». Подрядчик выполняет свою работу качественно, а перечень работ в обязательном порядке согласовывается с советами домов.

До конца 2019 года планируется выполнить капремонт 400 лифтов в 150 многоквартирных домах региона. Региональная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов Подмосковья самая масштабная в России.

В ходе реализации программы с 2014 года уже заменено и отремонтировано свыше 9,5 тысяч единиц лифтового оборудования в многоквартирных домах.

«Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области, а также оставить свои пожелания или предложения жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, размещенной на сайте Фонда http://fkr-mosreg.ru», - заключается в сообщении.