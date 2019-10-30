РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Пять волонтеров подмосковных Люберец принимают участие в образовательном форуме «Волонтеры Победы», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду волонтеры городского округа Люберцы принимают участие в образовательном форуме «Волонтеры Победы». В Люберцах отряд волонтеров создан на базе Люберецкого техникума имени Юрия Алексеевича Гагарина.

«Пять люберецких добровольцев сегодня принимают участие в форуме. Их ждут образовательные лекции и тренинги. Участники обсудят такие вопросы, как работа с ветеранами, благоустройство памятных мест и современные форматы изучения истории», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в форуме принимают участие более 150 волонтеров со всей Московской области.