РИАМО - 30 окт. Во второй половине дня порывы ветра в новой Москве усилились до 16 метров в секунду, на других территориях города сохраняются порывы в 14 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

Днем в среду порывы ветра в новой Москве уже составили 13 метров в секунду.

«В Москве облачно, слабый снег, порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном – минус 0,1-0,9 градуса; Северном – минус 1,3-0,4 градуса, Северо-Восточном – минус 1,6-0,4 градуса, Восточном – минус 1,4-1,1 градуса, Юго-Восточном – минус 1,1-0,5 градуса, Южном – минус 1,6-0,3 градуса, Юго-Западном – минус 1,9-0,9 градуса, Западном – минус 1,8-0,8 градуса, Северо-Западном – минус 1,1-0,5 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде — слабый снег, температура – минус 1,7 градуса. На территории новой Москвы — слабый снег, температура воздуха – минус 2-1,3 градуса, местами порывы до 16 метров в секунду.

Вечером в среду в Московском регионе местами пройдет слабый снег. Температура воздуха в Москве – минус 1-3 градуса, по области – минус 1-4. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - 85-90%.

Ранее в Московском регионе на среду объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра, который может достигнуть скорости в 18 метров в секунду.