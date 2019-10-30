РИАМО - 30 окт. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на выезде из Лефортовского тоннеля загорелся автомобиль, на данный момент машину потушили, движение восстановили, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«На выезде из Лефортовского тоннеля (внутренняя сторона ТТК) загорелся автомобиль. Пострадавших нет. Уже потушили, на месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Из-за инцидента был занят крайний правый ряд, что осложнило движение в тоннеле.

На данный момент движение в тоннеле восстановили. Автомобиль убрали с проезжей части.

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