РИАМО - 30 окт. Три легковушки столкнулись на 75-м километре Варшавского шоссе в Москве, в результате аварии погибли два человека, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«В 15:20 на 75-м километре Варшавского шоссе в сторону области столкнулись три легковых автомобиля - KIA, Honda и Lexus. В результате столкновения погибли два человека», - сказал собеседник агентства.

По его словам, автомобиль стоял на второстепенной дороге и пропускал другие транспортные средства. В него въехала машина, вытолкнув тем самым стоявшее авто на проезжую часть, где произошло столкновение с третьим автомобилем, ехавшим по главной дороге.