РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В Подольске сельхозпредприятия округа произвели около 5 тонн молока с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По итогам 9 месяцев 2019 года (с начала января по конец сентября - ред.) объем производства молока в городском округе Подольск составил 4,8 тысячи тонн, выполнение планового показателя (5780 тонн), установленного на 2019 год, в данный момент составляет 83%. Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составил 850 тонн», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что сфера молочного животноводства в округе представлена крупными сельхозпредприятиями ООО «АПК Никулино», ООО «Агроферма», а также КФХ «Козья ферма «Булатово»», личными подсобными хозяйствами. На них содержатся 2,1 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе более 800 дойных коров, и более 1,5 тысяч голов мелкого рогатого скота.