РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 окт. Более чем в 10 многоквартирных домах подмосковной Балашихи до конца 2019 года планируют заменить 35 лифтов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В первую очередь в программу капремонта включается оборудование, которое эксплуатируется свыше 25 лет. Все комплектующие производятся на территории региона. Прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

«C 2014 года в Балашихе было заменено 654 лифта. До конца 2019 года в городском округе планируют отремонтировать и заменить более 35 лифтов в 10 жилых домах. По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению работ работы осуществляет организация ООО «СтарТен». Подрядчик выполняет свою работу качественно, а перечень работ в обязательном порядке согласовывается с советами домов», - говорится в сообщении.

До конца 2019 года планируется выполнить капремонт 400 лифтов в 150 многоквартирных домах Подмосковья. С 2014 года уже заменено и отремонтировано свыше 9,5 тысячи единиц лифтового оборудования в многоквартирных домах.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области, а также оставить свои пожелания или предложения жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, размещенной на сайте http://fkr-mosreg.ru.