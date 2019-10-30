РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В подмосковном Подольске в среду почтили память безвинно погибших во время репрессий и возложили цветы к Поклонному камню, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Около 50 подольчан почтили память своих родных и близких, безвинно погибших во время страшных репрессий в 30-е годы XX столетия. Памятная акция, приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий, отмечаемого в России 30 октября, состоялась у Поклонного камня в Екатерининском сквере. По окончании митинга участники акции зажгли свечи и возложили цветы к Поклонному камню», - говорится в сообщении.

В памятном мероприятии приняли участие заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова, депутаты фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска Надежда Белова и Ринат Валитов. От имени главы муниципалитета Николая Пестова Бабакова выразила соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате политических репрессий.

«Мы склоняем головы, скорбим и помним! Для нас важно, чтобы никто из безвременно ушедших политзаключенных не был забыт. А тема политических репрессий должна изучаться на уроках истории, чтобы ни в одном поколении жителей России такое больше никогда не повторилось!», - сказала Бабакова.

Она отметила, что общественная организация жертв политических репрессий и их родственников, возглавляемая Антониной Ванжой, является важным институтом гражданского общества Подольска. Всего в Подольске в настоящее время проживают 340 человек, которые обладают статусом жертв политических репрессий.

Почетным гостем акции стал член правления Подольского городского общества жертв политических репрессий Иван Колмар. Он выразил слова сочувствия и соболезнования.

День памяти жертв политических репрессий был установлен постановлением Верховного Совета РСФСР 18 октября 1991 года в память о голодовке узников лагерей 30 октября 1974 года в Мордовии. Политзаключенные объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях.