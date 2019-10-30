РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. В подмосковных Люберцах состоялся траурный митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий у мемориала напротив здания Главпочтамта, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В среду в Люберцах состоялся траурный митинг, посвященный Всероссийскому Дню памяти жертв политических репрессий. Ровно в полдень у мемориала напротив Главпочтамта собрались представители ветеранских и общественных организаций, администрации округа, учащиеся школ, родственники репрессированных. Собравшихся поприветствовал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, а также заместитель руководителя ГУСК Московской области Марина Мокшина.

«Каждый год мы собираемся у мемориала в центре Люберец, чтобы почтить память жертв политических репрессий. Тысячи убитых, невинно осужденных, растерзанных и пропавших без вести в концлагерях. Эти страницы не вычеркнешь, эта память жива. Сейчас в округе проживают 320 жертв политических гонений. Я искренне желаю вам здоровья, благополучия, мира в душе и на Земле. Вечная память ушедшим», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в здании современного телеграфа, на месте, где проходит ежегодный митинг в память о жертвах политических репрессий, в свое время располагалось НКВД. Здесь в 2010 году на деньги муниципалитета был открыт мемориал.

«Спасибо вам, Владимир Петрович, за заботу и внимание к нам. За то, что у нас есть место, куда мы можем прийти и вспомнить наших близких. А те, кто прийти не могут, ровно в полдень зажгут дома свечи памяти», - сказала председатель Люберецкого отделения общества жертв политических репрессий Ада Подколзина.

Минутой молчания и поминальной литией собравшиеся почтили память репрессированных.