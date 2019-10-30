РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 окт. До конца 2019 года в городском округе Домодедово планируют отремонтировать и заменить более 30 лифтов в жилых домах, всего в Подмосковье до конца 2019-го намерены отремонтировать 400 лифтов в 150 домах, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«C 2014 года в городском округе было заменено 132 лифта. В 2019 году будут отремонтированы и заменены 34 лифта в 13 домах», - говорится в сообщении.

В первую очередь в программу капитального ремонта включается оборудование, которое эксплуатируется более 25 лет. Все комплектующие производятся на территории региона. Прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

«По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению работ работы осуществляет организация ООО «СтарТен»», - добавляется в сообщении.

Всего в Московской области до конца года планируется провести капремонт 400 лифтов в 150 многоквартирных домах.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области, а также оставить свои пожелания или предложения жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области на сайте.