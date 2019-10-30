В преддверии выхода новой колонки компания «Яндекс» предложила обменять старую аудиотехнику на новую «Яндекс.Станцию». Но новых гаджетов хватило не на всех. Что произошло у магазина и какие планы у людей, не получивших заветную колонку, читайте в репортаже РИАМО.

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Стояли по семь часов

Акция по раздаче колонок началась в среду в 10:00, но отдельные любители технических новинок занимали места в очереди со вчерашнего вечера. Ажиотаж был так велик, что утром около магазина на улице Фрунзе образовалась толпа в несколько сотен человек. К 13:30, когда раздачу прекратили, очередь постепенно сошла на нет. Остались ждать официального ответа магазина около 50 человек.

Почти все здесь недовольны: колонки получили единицы, большинству пришлось нести свою старую технику домой. Многие ругают организаторов.

«То, что жалко выбрасывать, но уже никому не нужно, мы решили обменять на «Яндекс.Станцию Мини». Узнали об акции от друзей и решили принять участие. Пришли в 7:30, уже стояла очередь больше 500 человек. Народу было действительно очень много, а организация была не лучшей: были люди, которые стояли по семь часов, и те, кто мог прийти и сразу протиснуться в начало. Одни их прогоняли, другие нет. Из-за этого кто-то стоял по семь часов и не получал ничего, а кто-то приходил и сразу получал свою колонку. Кого-то даже побили, двоих точно. Выяснилось, что колонок не хватает уже ни для кого. Толпа стала сжиматься сама в себя ко входу в магазин. До сих пор там стоят», – рассказывают студенты Артем и Дарья. Колонок они не получили и старую технику решили увезти домой.

Три колонки в одни руки

Андрей – один из тех, кто стоял в очереди с шести утра, но колонку так и не получил. Он жалуется на соседей по очереди:

«Люди пролазили в наглую. В правилах акции было написано, что принимать участие имеют право люди от 18 лет, но проходили и явно несовершеннолетние. Кроме того, некоторые забирали по три–четыре колонки в одни руки. Организаторы явно не рассчитали свои силы и не ожидали такого ажиотажа».

Недовольна и Алина: «Принесла на обмен музыкальный центр, но колонки по акции закончились. Старый музыкальный центр, наверное, заберу домой. Организация, откровенно говоря, не очень: может несколько раз зайти один и тот же человек и получить несколько колонок. Смысл тогда организовывать акцию? Люди не могут даже просто зайти в магазин и получить колонку».

Хотя акция закончилась, очередь девушка не покинула. Она все еще надеется получить новый гаджет.

«Цели продать не было, но уговорили»

Однако с плохим настроением с акции ушли не все. Например, Вадим, которому колонка не досталась, все равно получил от акции только положительные впечатления: «Я пришел к открытию, хотел обменять старый магнитофон. Атмосфера мне очень нравилась, большинство людей были очень доброжелательными. От холода мы спасались кофе из местных кафешек, один молодой человек даже принес термос с горячим шоколадом. Жаль, что колонок на всех не хватило. Про драку я не слышал, был в конце очереди».

Некоторые предприимчивые участники пытаются продать колонки. Среди них Игорь, который рассказывает: «Мы в 5:50 пришли сюда, прошли только в час дня. Обменяли аудиомагнитофон на колонку. Цели продать изначально не было, но люди, которым колонки не досталось, уговорили. Продаю за 3000 рублей, после официального выхода будет стоит 3500».

«Я из Подольска, дайте мне колонку»

После раздачи колонок и драки магазин сразу закрыли. По словам охранников, продавцы просто боятся воинственно настроенной толпы, из которой время от времени несутся призывы попробовать прорваться внутрь. «Я из Подольска, дайте мне колонку!» – выкрикивает молодой человек. Охранники пытаются успокоить оставшихся, но получается плохо.

Вдруг кто-то пускает слух о том, что если оставшиеся будут вести себя спокойно, то могут раздать еще колонки. Особенно стойкие остаются ждать.