РИАМО ( ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 окт. В подмосковном Дзержинском отремонтируют более 20 лифтов в 10 домах, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«До конца года в городском округе Дзержинский запланировано отремонтировать и заменить более 20 лифтов в 10 жилых домах. В первую очередь в программу капремонта включается оборудование, которое эксплуатируется свыше 25 лет. Все комплектующие производятся на территории подмосковного региона. Прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности», - говорится в сообщении.

По итогам конкурсного отбора работы выполняет ООО «СтарТен». Их перечень в обязательном порядке согласовывается с советами домов. Подрядчик работает качественно.

«До конца 2019 года планируется выполнить капремонт 400 лифтов в 150 многоквартирных домах региона. Региональная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов Подмосковья - самая масштабная в России. В ходе реализации программы с 2014 года уже заменено и отремонтировано свыше 9,5 тысяч единиц лифтового оборудования в многоквартирных домах», - заключается в сообщении.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области, а также оставить свои пожелания можно на сайте.