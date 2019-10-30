РИАМО - 30 окт. В московском парке развлечений «Остров мечты» завершили работы по созданию копии фасада «Дома костей» каталонского архитектора Антони Гауди, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Дом костей» – шедевр архитектуры в стиле модерн, созданный в 1904-1906 годах в Барселоне. Дом лишен симметрии, упорядоченности и прямых графических линий. Его часто называют «Домом костей» из-за оригинальных фасадных элементов.

«Над экстерьером копии Casa Batllo трудилось более 50 мастеров в течение 120 дней. В процессе создания они использовали современные эффективные технологии строительства и архитектурно-декоративного оформления для имитации камней, состаренной кладки и различных текстур. На работу ушло более 25 кубов бетона весом более 40 тонн», – говорится в сообщении.

Для воспроизведения фасада скульпторы применяли технологию резки по архитектурному бетону и механический набрызг бетонной смеси. Особое значение декораторы придавали цветовой гамме: они подобрали более 10 видов пожаробезопасной краски и лака для того, чтобы повторить сложную палитру и геометрическую фактуру достопримечательности.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме в Москве. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов – он объединит в себе все лучшее из мировой индустрии развлечений. Выбранная концепция позволила объединить на одной площадке всемирно известных зарубежных героев мультфильмов и отечественных персонажей, созданных российскими художниками специально для проекта.