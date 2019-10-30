РИАМО - 30 окт. В подмосковной Власихе жители домов на пяти улицах остались без отопления и горячей воды из-за прорыва на теплотрассе, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Вчера на основной трубе сети теплоснабжения произошел порыв. Причиной прорыва стала коррозия металла, связанная с постоянным поступлением агрессивных жидкостей через колодец с автомобильной дороги и тротуара. Без тепла и горячей воды остались жители домов на улицах Заозерной, Маршала Жукова, Солнечной, Южной, Цветной бульвар», - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадала основная теплоснабжающая артерия города, поэтому запустить тепло по временной схеме было невозможно.

Как оказалось, прорывы произошли в двух местах трубы. Поздно вечером их удалось локализовать.

«В течение 20 часов аварийные бригады МУП «Благоустройство и развитие», «РКЦ «Власиха» работали без перерыва, сменяя друг друга. В 07:30 началась проверка: отремонтированный участок держит необходимое давление», - добавляется в материале.

После начали постепенно заполнять систему водой и возобновлять подачу тепла и горячей воды в дома жителей.