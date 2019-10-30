РИАМО - 30 окт. Экологи проверили ход работ по экологической реабилитации реки Баньки в Красногорске, работы выполнены на 70%, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Реабилитация реки ведется по контракту с министерством на участке протяженностью 7,7 квадратных километра.

«Проверка показала, что работы ведутся в соответствии с графиком и выполнены уже почти на 70%. Реабилитируемый отрезок русла поделен на 15 участков, на двух из них уже завершены работы по обустройству биоплато: в реку вселены несколько видов высшей водной растительности - рогоз, камыш и элодея канадская», — говорится в сообщении.

Эти растения необходимы для фильтрации и очищению речной воды.

Кроме того, на одном из участков завершена очистка русла от мусора и древесных остатков, на остальных эта работа продолжается. По контракту, работы нужно закончить до конца 2019 года.