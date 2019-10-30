РИАМО - 30 окт. В подмосковном Подольске продолжаются работы на пешеходном переходе на 45-м километре Старосимферопольского шоссе, началось остекление, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В настоящий момент на объекте ведется монтаж каркаса остекления, общий вес конструкции составит свыше 10 тонн. Строительство объекта ведется с I квартала 2019 года, завершить работы планируется в ноябре. Переход обеспечит транспортную доступность для жителей жилых комплексов «Бородино» и «Весенний» через Старосимферопольское шоссе», - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В рамках возведения перехода также устанавливаются шумозащитные экраны. Строители красят бетонные опоры перехода и обустраивают пешеходные зоны. Уже завершено обустройство двух остановочных площадок для общественного транспорта в районе жилых комплексов «Бородино» и «Весенний». Кроме того, в рамках проекта возведения перехода были проведены работы по усилению существующей сети ливневой канализации.

Надземный переход здесь строят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, к которому ранее с соответствующей просьбой обратились жители жилых комплексов «Бородино» и «Весенний».